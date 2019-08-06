Verdiği yemek siparişi kursağında kaldı! İstanbul’da kurye skandalı...

İstanbul'da evine yemek siparişi veren genç kız G.Ö. yemeğin gelmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Yemeği getiren kuryenin cinsel içerikli hareketleri ve sözlerine maruz kalan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Tamamlanan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal taciz şu şekilde anlatıldı: 18 yaşındaki genç kız internet üzerinden evine yemek siparişi verdi. Bir süre sonra verdiği sipariş 22 yaşındaki Özbekistan uyruklu Akram M. isimli kurye tarafından getirildi.

ARKADAŞININ KARTINI ALMAYA GİDİNCE...

Evinin kapısına gelen şüpheli Akram M.'ye müşteki genç kız kredi kartını verdi. Kredi kartının bakiyesinin yetersiz olması üzerinde evde bulunan arkadaşına ait kredi kartını almaya gitti. Kartı alarak kapıya tekrar yönelen genç kız hayatının şokunu yaşadı. Bu sırada şüpheli pantolonunun fermuarını açmış ve hayasız bir hareket yapıyordu. Şüpheli müştekiye bu hareket ile birlikte 'İçeriye geleyim mi' dedi.

Müştekinin çığlık atması üzerine evde bulunan arkadaşı yanına geldi. Genç kızın arkadaşını gören şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Bu olay ardından müşteki şüpheliden şikayetçi oldu.

'CİNSEL TACİZ' SUÇU KAPSAMINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Gözaltına alınan Akram M. suçunu inkar etti. Savcılık, şüphelinin 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında cezalandırılmasını istedi. Akram M. ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.