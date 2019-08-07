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23.Dönem sonuçları açıklandı! 2019 POMEM polis alımı sonuçları sorgula nasıl yapılır?

23. Dönem sonuçları yoğun ilgi görüyor. On binlerce polis olmak isteyen aday POMEM alımları sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bu bağlamda ‘’ 23.Dönem nasıl ve nereden sorgulanır?’’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. Her dönem yeni alımların yapıldığı polis alımlarında müjdeli haber geldi. Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 7.8.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 09:06
23.Dönem POMEM sonuçları açıklandı! 2019 Polis Akademisi POMEM polis alımı sonuçları sorgula nasıl yapılır?

Polis memuru alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 23. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Peki, 23. dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav sonuçları başarılı olan adamlar hangi kayıt belgelerini götürecek? Polis Akademisi (PA) 23.Dönem POMEM sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

POMEM 23.DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 23. dönem POMEM polis alımına ilişkin beklenen sınav sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebileceklerdir. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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