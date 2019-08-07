30 hektarlık ciğerimiz yandı

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nınOrhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'nde önceki gün 5 farklı noktada başlayan yangın, 7 helikopter, 70 arazöz, 35 itfaiye aracı, 30 su tankeri ve 350 kişilik ekibin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındı. Havanın aydınlanmasıyla 7 helikopter, yangın bölgesine gelerek soğutma çalışmalarına destek verdi. urdu. Bursa Valiliği ve İl Jandarma Komutlanığı ekipleri, bölgenin 'kasten yakılma' ihtimalini araştırırken, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alan zarar gördü. Zarar gören bölge, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, birçok farklı noktadaki ağaçların yandığı, yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü.Adıyaman'ın Glbaşı ilçesi Meydan köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın söndürülerken 10 hektar alan zarar gördü.