38 kiloyla anne oldu

İstanbul'da kronik akciğer hastası olan ve ilkokula giden bir çocuğun kilosuna sahip Nihal Karaoğlu hamile kalınca "Ne bebeğin, ne de sen bu dönemi sağlıklı atlatamazsınız, ciğerlerinizde sıkıntı olur" uyarılarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak genç anne bu sözlere aldırış etmedi ve sağlıklı bir hamilelik döneminden sonra 34'üncü haftada bebeğini kucağına aldı. Bayrampaşa'da yaşayan 12 yıllık evli Nihal (34) ve İlker Karaoğlu (37) çifti doğal yollardan anne-baba olamadı. Nihal Karaoğlu, ağır bronşektazi hastaydı ve hayatı boyunca en fazla 41 kilo olabilmişti. Doktorlar, "Hamileliği kesinlikle önermiyoruz, çok riskli, bebeği taşıyamazsın, hem bebekte, hem de ciğerlerinde sıkıntı olur, bu kiloyla bebeğini besleyemezsin" dedi. Aile umutluydu. 10 yıl denediler, olmadı. Özel bir hastanede tüp bebek tedavisine başvurdular. İki embriyo elde edildi. Bir tanesi transfer yapıldı, fakat sonuç olumsuz oldu. Doktor, "Boşuna uğraşıyorsun" dedi.



'PES ETMEYİN'

Nihal Karaoğlu bu kez Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar'ın kapısını çaldı. Çifte umut aşılayan Dr. Kamar tedaviye başladı. İlker Karaoğlu yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Doktorumuz embriyonun tutunması için rahimi uygun hale getirdi. Tek seferde, ilk denemede tuttu. Bebeğimiz, eşimin zayıflığından dolayı riske girmesin diye ilaç başladı. Transfer yapıldığında 39 kiloydu. Arada 40 kiloya çıktı. Son aylara 38 kiloyla girdi. Kronik rahatsızlığı olanlar umudunu yitirmesin. Teğmen Kuzey 34'üncü haftada 1730 gram doğdu. Daha 25 günlük. Çok mutluyuz" dedi.

Nihal Karaoğlu ise "3 kişilik minik ailemizle çok mutluyuz. Kimse kimseye 'Sen anne olamazsın' dememeli. Hocamızın inancı, azmi, başarısı ve bizim pes etmememiz bizi bu günlere getirdi. Allah'a şükürler olsun" diyerek kadınlardan asla pes etmemelerini istedi.

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