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'da denizde kaybolan Mustafa'yı arama çalışmalarından haberi geldi! Gece yarısına kadar...

'un Çubuklu sahilinde denize girip kaybolan 'u arama çalışmalarından haberi geldi. 15 yaşındaki Mustafa Özyurt ile arkadaşı 15 yaşındaki Caner Sanli serinlemek için denize girdiler. Bir süre sonra akıntıya kapılan iki arkadaş çırınmaya başladı; vatandaşlar Caner'i kurtararak karaya çıkarsa da Mustafa gözden kayboldu. Gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarına ara verildi, çalışmalar devam edecek. Son dakika haberinin ayrıntıları burada...

Giriş Tarihi: 7.8.2019 08:00 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 08:06
Beykoz'da denizde kaybolan Mustafa'yı arama çalışmalarından son dakika haberi geldi! Gece yarısına kadar...

Sosyal medyada en çok konuşulan arasında 15 yaşındaki Mustafa'nın sahilinde denizde kaybolması yer alıyor. Mustafa'nın ailesi emniyet ekiplerine "Ne olur bulun Mustafa'mı" diye seslendi. Olay 15.00 sıralarında Çubuklu Sahili'nde meydana geldi. (15) ve arkadaşı Caner Şanlı (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. haberinin ayrıntıları... Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredekiler kurtarmak için seferber oldu.

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Beykoz'da denizde kaybolan Mustafa'yı arama çalışmalarından son dakika haberi geldi! Gece yarısına kadar...
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