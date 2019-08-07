Beykoz'da denizde kaybolan Mustafa'yı arama çalışmalarından son dakika haberi geldi! Gece yarısına kadar...

Sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında 15 yaşındaki Mustafa'nın Beykoz sahilinde denizde kaybolması yer alıyor. Mustafa'nın ailesi emniyet ekiplerine "Ne olur bulun Mustafa'mı" diye seslendi. Olay 15.00 sıralarında Çubuklu Sahili'nde meydana geldi. Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Şanlı (15) yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Son dakika haberinin ayrıntıları... Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredekiler kurtarmak için seferber oldu.