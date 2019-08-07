Burç tarihleri değişti mi? 2019 yılı NASA’ya göre yeni burç tarihleri nasıl şekillendi?

Burç, Güneşin bîr yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her biridir. Gündemde trend başlıklar arasında yer alan burçların tarihleri değişti iddiası merak uyandırdı. Atılan iddiaya göre, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 12 burcun tarihlerinin güncellendiğini açıklayarak, burçların yeni sıralamasını paylaştı. Peki burçların tarihleri değişti mi? Yeni tarih sıralaması nasıl?

BURÇLARIN TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

NASA'nın burçların tarihlerini değiştiği ve 13.yeni bir burç olarak Yılan burcunun ortaya çıkması iddiası konuya dair araştırmaları iyice hızlandırdı. NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologlar arasında tartışmaya neden olabilir.