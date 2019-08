Cumhuriyet tarihinin okuma-yazma rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ATV'de Müge Anlı'nın programında tüm Türkiye'ye seslendiği ve 81 ilde başlattığı okuma-yazma seferberliği, bir yıl gibi kısa bir sürede ülke genelinde yankı buldu. Emine Erdoğan'ın "Bu hayalimdi, ülkemde her kadın okur-yazar olmalıydı. Nitekim öyle oldu. Tarlasından, fabrikasından çıkıp, okuma-yazma öğrenenleri ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" sözleriyle himaye ettiği ve Türkiye'nin dört bir yanında yakından takip ettiği seferberlik, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Kadın, erkek her yaştan insan okuyup, yazdı. 90'lık nine ve dedelerle birlikte, engeli nedeniyle okula gidememiş herkes o seferberlikte buluştu. 1.5 yılda, halk eğitim merkezleri ve bağlı okullar, çeşitli kurum ve kuruluşlarda açılan 94 bin kursta 910 bin kişiye ulaşıldı.







REKOR KADIN VE 65 YAŞ ÜSTÜNDE

Türkiye'nin en etkili okur-yazarlık kampanyası olan ve son bir yılda okuma- yazma bilmeyenlerin oranın yüzde 4 gerilediği seferberlikle rekor, kadın ve 65 yaş üstünde. Özellikle Doğu-Güneydoğu illerinde kadınların yüzde 90'a yakını okuma-yazma öğrenerek sertifikalarını aldı. İki bölgeden toplam 15 ilde açılan onlarca kurstan toplam 225 bin kişi okur-yazar oldu. Bunlardan 186 bini kadın, 39 bini ise erkek. O kurslarda, okuma yazma öğrenenlerden bazı vatandaşlar ise duygularını SABAH'a şu sözlerle anlattı:



ÖNCE OKUDU, SONRA İŞE GİRDİ

Sivas'ta yaşayan Emine Şahin'in (32) azmi ve örnek başarısı göz dolduruyor. İşitme engelli Şahin, okumak istedi ancak engeli nedeniyle okullardan verim alamadı. Ardından seferberlik kapsamında okuma-yazma kurslarına başladı. Şahin, gösterdiği fedakârlık ve mücadeleyle kısa sürede okuma-yazma öğrendi. Maddi imkânsızlıklar dolayısıyla çocukları sevgi evlerine yerleştirilen Şahin, okur-yazar olduktan sonra İŞKUR aracılığıyla işe girdi. Şahin, şimdi çocuklarını yanına almayı hedefliyor.





Tam bir kitap kurdu olan Fatma Akbaba, "Suç ve Ceza"yı okuyor.



'EMİNE HANIM IŞIK OLDU'

Diyarbakır'da yaşayan Fatma Akbaba (41), 8 kardeşin en büyüğüğü olduğunu, yıllarca anne ve babasına baktığını anlattı. Akbaba, "7 kardeşimi büyütüp okuttum ama okula gidemedim. İçimde ukde kaldı. Evlendim, çocuklarım oldu. Onların hikâye kitaplarını karıştırıyor, 'Ne yazıyor' diye bakıyordum. Seferberlik başlayınca sanki yeniden doğdum. Artık hem okuyor hem yazıyorum. Emine Hanım kadınlarımıza ışık oldu, sağır-dilsiz dünyamızı aydınlattı" ifadesini kullandı. Tam bir kitap kurdu olan Akbaba, şimdi de "Suç ve Ceza"yı okuduğunu vurguladı.



YÜZDE 4 GERİLEDİ

2000'deki son nüfus sayımına göre 6 yaş üstü 6 milyon 421 bin 848 kişinin, 2008'de ise 15 yaş üstü 4 milyon 863 bin 414 kişinin (yüzde 9.24) okuma-yazma bilmediği tespit edilmişti. 2018 itibarıyla bu rakam 2 milyona (yüzde 4) geriledi.



DOĞU ARTIK BİR BAŞKA GÜZEL

Seferberlik, özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun çehresini değiştirdi. Diyarbakır: 75 bin kişi okuma yazma öğrendi. 66 bin'i kadın, 9 bin'i erkek. Gaziantep: 66 bin kişiden 35 bini okuma yazma öğrendi. 25 bini kadın. Şanlıurfa: 15 bin kişi okuma-yazma öğrendi. 11 bini kadın. Mardin: 15 bin 768 kişi okumayazma öğrendi. 14 bin 127'si kadın, bin 641'i erkek. Batman: 13 bin 696 kişi okuma-yazma öğrendi. 12 bin 42'si kadın, bin 654'ü erkek. Elazığ: 10 bini kadın, 11 bin kişi okuma-yazma öğrendi.

BUGÜN NELER OLDU