Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2019 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Güncel liste!

Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Ağustos ayına girmemizle birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı'ndan önce maaş ödemelerinin yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Bunun akabinde '' Evde bakım maaşı yatan iller nereler? 2019 Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödeme planlarını açıkladı. İşte tüm detayları Sabah.com.tr olarak hazırladık.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güncel liste halinde evde bakım maaşı yatan illeri belirlemeye devam ediyor. Haberimizin devamında tüm detaylar yer alıyor.