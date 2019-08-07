Hususi Pasaport nedir? Hususi Pasaport kimlere verilir?

Yurt dışı seyahatlerinde kullanılan Hususi Pasaport yoğun ilgi görmeye başladı. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri için 7 Ağustos itibariyle başlayacağını kamuoyuna duyurdu. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Hususi (Yeşil) Pasaport'un nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki Hususi Pasaport nedir, kimlere verilir? İşte ayrıntılar…

HUSUSİ PASAPORT NEDİR?

Gündemin önemli başlıkları arasında yer alan Hususi Pasaport hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Hususi Pasaport diye de anılan pasaport, sadece devlet kurum ve kuruluşlarında memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilir.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlarına,

Birincil, ikincil ve üçüncül kadrolarda bulunan ya da emekli memur ve diğer kamu görevlierine,

Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına görev süreçlerinde,

Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

Devlet sporcularına,

Belirli şartlara tabi olan ve Özeleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar" başlıklı 2017'de çıkan yasa gereğinde belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,

Yeşil pasaport hakkına sahip kişilerin 25 yaşını geçmemiş çocuklarına ve eşlerine yeşil pasaport verilir.