Yürek burkan son dakika haberi: Uyuşturucuyla mücadele eden adamın iki oğlunu da 4 ay arayla öldürdüler!

Abi Ferhat Yurtçu ile kardeşi Delil Yurtçu 4 ay arayla aynı kaderi paylaştı; uyuşturucu çetesi Diyarbakır Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun iki oğlunun da katili oldu. Söz konusu olay dün akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde yaşandı. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Son dakika detayları ise adeta kan dondurdu...