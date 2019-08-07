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Kayıp Melike'den kahreden haber

'ta pazar gününden bu yana kayıp olan 'ın (21), evine 3 kilometre mesafedeki baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 11:50
Kayıp Melike'den kahreden haber

Bayburt'ta pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), evine 3 kilometre mesafedeki baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Akşar Köyü'nde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone da kullanılan aramalar, Akşar Köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları bu sabah da erken saatlerde başlatıldı. Ancak saat 10.00 sıralarında Akşar Baraj Gölü'nde Melike'nin cansız bedeni bulundu.

Evine 3 kilometre mesafede bulunan baraj gölünden dalgıçlar tarafından çıkartılan Melike Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Melike Erdoğan'ın geçen yıl da kaybolduğu ve bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

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Kayıp Melike'den kahreden haber
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