KİM Market saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? KİM çalışma saatleri 2019

Türkiye'de oldukça yaygın bir market zinciri olan KİM son 20 yıllık süreçte birçok yerde mağazalarını açmış bulunmakta. Türkiye genelinde 80'in üzerinde mağaza ve 3 binin üzerinde çalışanı bulunan KİM Marketler Zinciri'nin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, KİM Market saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

KİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | KİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Müşteri memnuniyetini esas alan ve en büyük hedefleri Türkiye'nin 5 büyük süpermarket zincirinden biri olmak olan KİM'in çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, KİM Market saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte yanıtı…

KİM Market hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin sabah 8.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet vermektedir. Dini bayramların genellikle ilk günü kapalı olan market, geri kalan tüm özel günlerde açıktır.

KİM Market iletişim bilgileri

KİM Market Genel Müdürlük Binası, Hadımköy Mah. Metin Oktay Cad. No: 3/1 Arnavutköy / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

KİM Market Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0 212 489 21 21

KİM Market Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 1 546