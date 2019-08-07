2019 Migros çalışma saatleri neler? | Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Türkiye'deki en popüler marketlerden biri olan Migros, aynı zamanda en köklü marketler arasında yer alıyor. 1954 yılında kurulan marketler zinciri kısa sürede oldukça yayılmış ve getirdiği farklı, indirimli ürünler ile arz talep isteğinin ilk sırasında yer almayı başarmıştır. Her hafta getirdiği indirimli aktüel ürünleri ile dikkat çeken Migros, aynı zamanda pastane bölümünde de oldukça lezzetli kurabiye ve unlu mamullerle dikkatleri çekiyor. Market alışverişini burada gerçekleştirmek isteyen bireyler evlerinden çıkmadan önce Migros çalışma saatleri 2019 araştırmasını yapmayı da ihmal etmiyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak Migros saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtını sizler için hazırladık.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Migros birçok çalışma kuruluşunun aksine öğle arası yapmayan bir marketler zinciridir. Çalışma saatleri sabah 9.00 ile 22.00 arası olan Migros, vardiyalı çalışma sistemi ile öğle arası yapmadan mesai saatleri içinde tam hizmet vermektedir.

Türkiye'nin en köklü marketlerinden biri olan Migros; meyve, sebze, süt, kahvaltılık, et, balık, tavuk, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, temizlik, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, ev ürünleri, elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünleriyle vatandaşların rağbet gösterdiği marketler arasındadır.

Ayrıca Migros Sanal Market uygulaması üzerinden de e-ticaret sitesi mantığıyla ürünlerinizi sepete ekledikten sonra evde bekleyebilirsiniz.