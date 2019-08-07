Narko-teröre şafak baskını

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, bölücü terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynakları arasında yer alan uyuşturucu madde ticaretine darbe vurdu. Bahçelievler, Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüp, Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar'da uyuşturucu madde imalatı yapılan adreslere peş peşe baskınlar yapıldı. Son iki günde 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. 10 kilogram sentetik uyuşturucu bonzai ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan sekiz hassas terazi ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde 5 ruhsatsız silah da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün hakkında terör kaydı olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri kazancı bölücü terör örgütüne aktardıkları belirlendi.