Ne olur Mustafa’mı bulun

BUGÜN NELER OLDU

Beykoz'da denize giren iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı. Dün Çubuklu Sahili'ne gelen Mustafa Özyurt (15) ve arkadaşı Caner Şanlı (15) Boğaz'da yüzmeye başladı. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan gençleri gören çevredekiler kurtarmak için seferber oldu. Sahilde bulunan bir kişi denize atlayarak gençlerden Caner Şanlı'yı sudan çıkardı. Ancak Mustafa Özyurt akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen Mustafa'nın yakınları gözyaşı döktü. Özyurt'un halası ve yengesi kurtarmaya gelen ekiplere "Ne olur bulun Mustafa'mı" diye seslendi. Öte yandan Şile'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi dün Riva'da bulundu.