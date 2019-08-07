Oktar’ın İsrail Konsolosluğu’ndaki ilginç irtibatı!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı bir tanık ifadesi dikkat çekti. İddianamede, bacılar grubunda yer alan "Bola" kod adlı şüpheli Ayça Gökçaylar'ın 1990'lı lise yıllarında Adnan Oktar ile tanıştığı, daha sonra örgüt liderinin talimatıyla bir özel şirkete işe girdiği ifade edildi. Hatta örgüt içindeki üyelerin işe girdiğinde "şahit" adı altında bir başka örgüt üyesinin de işe yerleştirildiği kaydedildi.

Ayça Gökçaylar

GÖREV DAĞILIMINDAN SORUMLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt üyesi Ayça Gökçaylar'ın haftada birkaç kez örgüt lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'deki evini ziyarete gittiği, imam bacılar gibi sorumlu oldukları konularda diğer örgüt üyelerine görev dağılımı yapan ve bu konuları takip eden örgüt üyelerinden olduğu belirtildi. İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar'ın talimatıyla şüpheli Ayça Gökçaylar'ın örgütten ayrılanlara karşı montaj yapılmış resimler hazırladığı ve internete yüklenmesinde şüpheli Ozan Süer'e verdiği, ama şüpheli Ayça Gökçaylar'ın örgüt liderinden cebir, cinsel saldırı ve tacizlere maruz kalmasına rağmen örgütsel tutum sergileyerek suçlamaları reddettiği kaydedildi.

ÖRGÜTTEN AYRILANLARA KEPSLER

İddianame kapsamında itirafçı olan E.K. isimli şahıs da ifadesinde şaşırtıcı iddialarda bulundu. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün iftira ve karalama faaliyetlerinde son dönemde şüpheli Ayça Gökçaylar'ın aktif çalışanlar arasında olduğunu belirten E.K. ifadesinde şunları söyledi: "Münafık kepsleri olarak adlandırılan ayrılanlar için yapılan hakaret içerikli paylaşımlar da bu klasörlerde bulunur, hukukçular uygunluğunu denetlerdi. Bu kepsleri Ayça Gökçaylar yapardı. Bu kepsler flash üzerinde yapılır ve bilgisayara yüklenmezdi. Türkçe ve İngilizce homoseksüel, FETÖ bağlantılı, kadın satıcısı gibi yapılan aşağılayıcı kepslerdi. Ayça Gökçaylar'ın da bilgisayarlarının hard diskleri değiştirildi. Eski hard diskleri de hatırladığım kadarıyla imha edilip denize atıldı. Son dönemlerde örgütten ayrılanlara hakaret ve iftira içerikli resimli kepslerin hazırlanmasında aktif görev almıştır."

"ABLASI 10 YILDIR İSRAİL KONSOLOSLUĞUNDA ÇALIŞIYOR"

İddianamede en dikkat çeken ayrıntılardan biri de Ş.S. isimli bir tanığın ifadesi oldu. Ş.S. ifadesinde, "…Bu süre zarfında benimle sanki dostluk ilişkisi kurmuş gibiydiler. Eski hâkim ve asker çocuğu olmam vesilesi ile birçok yargı mensubu akrabam olduğunu öğrenmişlerdi. Beni kullanabileceklerini düşündüğüm için bu gruba mesafeli davranmaya başladım.

Ancak bazılarını üst düzey yargı mensuplarının odalarında ya da sekretaryasında ziyaretçi olarak geldiklerine denk geldim. Bu süre zarfı içerisinde Adnan Oktar grubuna birçok konuda şüpheli olarak bakmaya başladım. Özellikle İsrail ve MOSSAD konusunda rahatsızlıklarım vardı. Bu rahatsızlığımda kedicik diye bilinen Ayça Gökçaylar'ın ablası olan T.G.'nin İsrail Konsolosluğu'nda yaklaşık 10 yıldır çalıştığını ve halen devam ettiğini öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yine T.G.'nin Adnan Oktar grubunun kedicikler diye tabir edilen grubun ilk üyelerinden olduğunu sonradan öğrenmiştim."