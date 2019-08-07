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neye işarettir, nasıl yorumlanır? Rüyada deprem görmenin anlamı nedir?

çeşitli anlamlara sahip olmakla beraber, birbirinden farklı şekillerde yorumlanmıştır. Kimi anlamlara gre rüyada deprem görmek büyük hayal kırıklıkları ve acılara işarettir. Rüyada deprem ani yaşanacak değişikliklerinde habercisi olabilir. Bazı yorumculara göre de yolculuk olduğu anlamına gelebilir. Rüyada deprem görmenin farklı farklı anlamları...

Giriş Tarihi: 7.8.2019 17:05
Rüyada deprem görmek neye işarettir, nasıl yorumlanır? Rüyada deprem görmenin anlamı nedir?

Rüyada deprem görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve oldukça farklı şekillerde yorumlanır. Öyle ki kimi tahmincilere göre, deprem büyük hayal kırıklıkları ve acıya işaret edebilirken, kimilerine göre ise bir yol veya yolculuk olacağı anlamına gelebilir. Sabah.com.tr olarak sizlere Rüyada deprem görmenin birden fazla anlamını hazırladık...

RÜYADA DEPREM GÖRMEK

Rüyada deprem görmek birden fazla anlama yorulabilir. Ancak genel olarak belirlenmiş fikirlerde mevcuttur. İş yaşamında yaşanacak sıkıntılara ve ülkeler arası olabilecek savaşlara işaret eder.

RÜYADA DEPREM YAŞAMAK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada deprem yaşamak, deprem görmenin aksine daha farklı anlamlara yorulur. Bunlardan ilki bir yerden başka bir yere göç etmektir. Can sıkıcı haberler alınmasından, yaşanacak zulümlere, birçok farklı anlamda yorumlanan rüyada deprem yaşamak. Kıtlığın olduğu bir yerde görülmesi orada mahsülerin daha çok olacağına işarettir. Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU HİSSETMEK

Rüyada deprem olduğunu hissetmek korkuya işarettir. Bazı kaynaklara göre de bir yerden bir yere göç etmeye işarettir.

RÜYADA SARSINTI GÖRMEK

Rüyada yerin sarsıldığını görmek, iş ve geçimde meydana gelecek canlılığa ve berekete delâlet eder. Bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü İlgan etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına delâlet eder.

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