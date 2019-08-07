Siirt'te, PKK'ya yardım ve yataklığa 2 tutuklama

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma, çalışma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E. adlı şüphelilerin Baykan ilçesine geleceğini belirledi. Yapılan yol kontrol uygulamasında M.E. ve N.E. yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU