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’ın gardaşlık halayı

Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas Gardaşlık Festivali’nde bin 58 kişi aynı anda halay çekti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
Sivas’ın gardaşlık halayı
Sivas Gardaşlık Festivali'nin ilk gününde, "Kanım sana feda gardaşım" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta il protokolü kan verdi. Festival kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları ve sokak oyunları gösterilerinin yanı sıra yaz okullarında eğitim alan çocuklar gösteri yaptı. Daha sonra tarihi tren garından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan Gardaşlık yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Gardaşlık bildirgesinin hep bir ağızdan okunmasının ardından bin 58 kişi valilik binası önündeki alanda halay çekti. Davul zurna eşliğinde Sivas halayı ağırlama oyununu gerçekleştiren ekipleri vatandaşlar ilgi ile izledi. Meydana akın edenler cep telefonları ile halayı görüntülemek için yarıştı. Festival kapsamında ayrıca "Haydi komşum parka", "Çadırını da al gel" etkinlikleri yapılacak.
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Sivas’ın gardaşlık halayı
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