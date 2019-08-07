Ünlü senaristin trajik sonu

Ekranların fenomen dizisi 'Bizimkiler' ve sinemanın klasikleri 'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kapıcılar Kralı', 'Postacı' gibi yapıtların senaristi Umur Bugay (79) İstanbul Kınalıada'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kınalıada'nın sevilen isimlerinden olan evli ve 2 çocuk babası Umur Bugay, dün denize girmek için sahile indi. İddiaya göre bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz bulunan Bugay sahile çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Bugay, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ünlü senaristin cenazesi ambulansla Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye gelen ailesi ise acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975'te çekilen ilk Hababam Sınıfı filminin senaryosunu kaleme almıştı. Ayrıca 1988'de yazmaya başladığı 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu. Bugay, Kemal Sunal'ın rol aldığı 'Kapıcılar Kralı', 'Davacı', 'Düttürü Dünya' gibi yapıtlara da imza atmıştı.



SENARYOLARI EFSANE OLDU

Yaşamı boyunca birçok tiyatro ve sinema çalışmasında imzası bulunan Umur Bugay, Çöpçüler Kralı ile 1978 yılında Antalya Film Şenliği'nde 'en iyi özgün senaryo' ödülünü kazandı. 1988'te yazmaya başladığı 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle büyük ün yaptı. 1993'te 'Yazlıkçılar' adlı 6 yıl süren, 40 bölümlük TV dizisinin senaryosunu yazmaya başladı. Bugay'ın gülmece öykülerinden oluşan 'Türk Küçükleri' adlı bir kitabı var.

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