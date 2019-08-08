80 bin Türk hacı adayı Mekke’de

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'den bu yıl 5 Temmuz'da ilk hacı adaylarının yola çıkmasıyla başlayan kutsal yolculukta önce Medine'ye giden 80 bin civarındaki Türk hacı adayı Mekke'ye geçti. Hacı adayları 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen Kabe-i Muazzama'ya 1-1.5 saat yürüyerek ulaşıyor. Vakit namazlarını Kabe'de kılan hacı adayları, ibadetlerini tavaf yaparak sürdürüyor. Yoğunluk nedeniyle hemen Kabe'nin yanında tavaf yapamayan hacı adayları, genişletilen katlarda tavaflarını gerçekleştiriyor. Tekerlekli sandalyede tavaf yapanlar da kalabalığın kısmen daha az olduğu bu alanları tercih ediyor. Tavaf namazını kılan hacı adayları, Mescid-i Haram içindeki çeşmelerden zemzem içerek soluklanıyor. Ardından hacı adayları ya yeniden tavafa başlıyor ya da Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Çevredeki dev vantilatörler de hacı adaylarının serinlemesine yardımcı oluyor. Namaz vakitleri hariç tavaf hiç durmuyor. Hacı adaylarının vakfe için Arafat'a intikalleri arife gününden bir gün önce akşam saatlerinde tamamlanacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığı ile Servis Ekip Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erbaş daha sonra şehit yakınları ile bir araya gelerek haclarını tebrik etti.