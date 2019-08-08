Alevleri gören yardıma koştu

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde henüz belirlenemeyen nedenlerle orman yangını çıktı. Bodrum'un Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dün 14.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisiyle, müdahale edildi. Yangın bölgesine Aydın'ın Nazilli ilçesi ve İzmir'in yanı sıra yakın illerden destek ekipler çağrılırken alevler Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri'ne yaklaştı. Yangınını söndürmek için köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Bazı köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği bölgede dumandan etkilenen vatandaşlar oldu.Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum'daki yangınının kısmen de olsa kontrol altına alındığını belirterek, "Yerleşim yerleri için an itibarıyla bir tehlike bulunmuyor" dedi. Muğla'nın Milas ilçesinde de dün 15.30 sıralarında Tuzabat Mahallesi Boğaçukur mevkisindeki orman yangını çıktı. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.Sinop'un Boyabat ilçesinde, İmamoğlu ve Koçak köyü arasında dün çıkan ve 25 hektarda etkili olan orman yangını güçlükle söndürüldü. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyünde yakılan anızın ormanlık alana sıçraması sonucu da 2 dönüm alan zarar gördü.