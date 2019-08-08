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’de sonrası korkutan görüntü

’de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 16:47
Denizli’de deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi.

Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan heyelan kamerada

Denizli'de 6 şiddetindeki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Bir vatandaş otoyolda seyir halindeyken yaşanan heyelanı anbean görüntüledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kaya parçalarının savrulduğu, otoyolun kenarında sarı toz bulutlarının yol boyunca devam ettiği görülüyor.

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Denizli’de deprem sonrası korkutan görüntü
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