İki bin yıllık kartal heykelleri

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'ninAltunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki Kınık Höyük'te geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait tapınağın yanındaki meydanda, bu yıl yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık mermerden yapılmış iki kartal heykeli çıkarıldı. Geçen yıl ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınağın yanındaki meydanda, çukurlarda, geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen biri yıpranmış diğeri sağlam iki kartal heykeli bulundu. Yaban keçisinin üzerine pençeleriyle basar şekilde ayakta tasvir edilen, kanatları kapalı, başı yukarıda hafif sağa dönük 70 santimetrelik kartal heykelleri, restorasyonunun ardından Niğde Müzesi'nde sergileniyor. Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso, Kınık Höyük'te kazıların 2011'de başladığını ve her yıl devam ettiğini söyledi. D'Alfonso, şu bilgileri verdi: "Erken Tunç çağ tabakalarını aşağı şehirde bulduk. Seviye seviye 5 bin yıllık tarih var."