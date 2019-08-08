Kolonya yerine sahte içki yaptılar

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İstanbul polisi, kiraladıkları lüks villaları sahte içki imalathanesine çeviren ve kendilerini kolonya satıcısı olarak tanıtan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bin 401 adet satışa hazır sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeili bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıttıktan sonra matbaalarda bastıkları sahte bandrolleri şişelerin üzerine yapıştırarak orijinal görünümü verdikleri saptandı. Ayrıca hava yolu şirketlerinin alkol satışı bulunmamasına rağmen sahte içki şişelerine yapıştırılmak üzere şirket isimlerinin yazılı olduğu etiketler ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.