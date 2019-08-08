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'den Kurban Bayramı için son dakika uyarısı geldi! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Yılın ikinci dini bayramı yaklaşırken, gerek memleketlere gerekse çeşitli tatil yörelerine gidişler de hızlandı. Hal böyle olunca, 'Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?' sorusu da yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile beklenen sıcaklıklarını açıklarken, sağanak yağışlara karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji'den son dakika olarak yapılan hava durumu uyarısında hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 10:35
Meteoroloji'den Kurban Bayramı için son dakika hava durumu uyarısı geldi! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Cumartesi (Arefe) günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, Pazar günü (Bayramın 1. Günü) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin edilmektedir.

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Meteoroloji'den Kurban Bayramı için son dakika hava durumu uyarısı geldi! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
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