Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanlar dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporlarını resmi sitesinden duyurdu. Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde gökyüzü açık olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerimizin hava durumu tahminleri belli oldu. Kurban Bayramı geri sayımı sürerken on binlerce vatandaş '' Hava durumu bugün nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Haberimizin devamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporlarına erişebilir, il il tahminlere bakabilirsiniz.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yurdun büyük kısmı 5 günlük dönemde güneş alacak. Sıcaklıklar orta ve güney bölgelerde normalleri aşıyor. Özellikle Kıyı Ege'de, Akdeniz'de 40 dereceyi zorluyor. Güneydoğu'da 40 dereceye ulaşıp yer yer aşıyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de bulutlar yoğunlaşıyor. Denizlerimizde Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgar sert esiyor.