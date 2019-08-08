Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanlar dikkat…

’den son dakika uyarısı! ? Hafta sonu plan yapanlar dikkat…

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte ’den son dakika raporları yer yer değişiklik göstermeye devam ediyor. Kurban Bayramına kısa süre kala tatil planı yapanlar ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hafta sonu hava durumu tahminleri belirlendi. Üç büyük ilimiz , Ankara ve başta olmak üzere il il uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli rüzgarlar kendisini hissettirecek. Kuzey ve iç kesimlerde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. İşte hava durumu raporlarına ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.8.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 07:20
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanlar dikkat…

Genel Müdürlüğü son dakika raporlarını resmi sitesinden duyurdu. Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde gökyüzü açık olacak. , Ankara ve başta olmak üzere diğer illerimizin hava durumu tahminleri belli oldu. Kurban Bayramı geri sayımı sürerken on binlerce vatandaş '' ?'' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Haberimizin devamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporlarına erişebilir, il il tahminlere bakabilirsiniz.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Yurdun büyük kısmı 5 günlük dönemde güneş alacak. Sıcaklıklar orta ve güney bölgelerde normalleri aşıyor. Özellikle Kıyı Ege'de, Akdeniz'de 40 dereceyi zorluyor. Güneydoğu'da 40 dereceye ulaşıp yer yer aşıyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de bulutlar yoğunlaşıyor. Denizlerimizde Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Orta ve Kuzey Ege'de rüzgar sert esiyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanlar dikkat…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN