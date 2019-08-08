Mezun polislerden Arkın’a moral selamı

BUGÜN NELER OLDU

ErzurumPolis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 400 polis, yemin töreninde son dönemlerde sağlık sorunları yaşayan Cüneyt Arkın'a özel bir selam gönderdi. Emniyet Müdürü Mesut Gezer, "Ben başta olmak üzere çoğumuzun polis olmasına sebep olan, sanatıyla Türk Polisi'ne her zaman sahip çıkmış, gönlümüzdeki en büyük polis olan duayen Cüneyt Arkın ağabeyime selam göndermek istiyorum. Allah'ım sizlere ve ailenize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin" dedi. Polisler hep birlikte "Cüneyt Arkın çok yaşa" diye bağırdı.