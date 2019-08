Otoparkından AVM sorumlu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkına bıraktığı otomobilin bagajından 130 bin TL'si çalınan iş adamı Serdar A. gerekli güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle AVM'ye açtığı maddi tazminat davasını kazandı.21 Haziran 2013'te Ataşehir'de Tapu Müdürlüğü'ne giden Serdar A. Küçükbakkalköy'de bulunan dairesini 270 bin TL'ye sattı. Ardından otomobiline binen Serdar A. paranın bir kısmıyla altın almak için yakındaki bir alışveriş merkezine gitti. AVM otoparkına aracını bırakan Serdar A. dairenin parasından 140 bin TL'yi yanına alırken, kalanını aracının bagajında bıraktı. Serdar A.'yı takip eden hırsızlar, AVM otoparkındaki aracın camını kırarak, bagajdaki parayı çaldı. Döndüğünde soyulduğunu anlayan Serdar A.'nın zararını karşılamayan AVM'ye açtığı tazminat davası 6 yılın ardından sonuçlandı. Bilirkişi, Serdar A.'nın olayda yüzde 25 kusurlu olduğunu, güvenlik şirketi ve AVM yönetiminin yeterli güvenlik önlemi almadığını belirledi.Mahkeme, otoparkta güvenlik görevlisinin bulunmaması ve kamera sisteminin olmaması nedeniyle olaya müdahale edememeleri nedeniyle AVM yönetimini, AVM işletmesi ve güvenlik şirketini kusurlu bularak, çalınan paranın 97 bin 500 TL'si ve kırılan cam bedeli olarak 100 TL'sinin Serdar A.'ya olay tarihinden itibaren faiziyle ödenmesine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, kendi sorumluluk alanlarında alış veriş merkezi işletmesinin ziyaretçilerin can, mal, hırsızlık eylemi, çevre güvenliği, otopark ve bunun gibi yerlerde önleyici ve caydırıcı önlemler alması gerektiğini belirtti. Kararı değerlendiren uzmanlar, mahkemenin kararıyla AVM'ye gelen her müşterinin can ve mal güvenliğinin AVM'ye teslim edildiğini belirtti.