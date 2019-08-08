Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? MPİ 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi(MPİ) Süper Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Şans oyunu tutkunları heyecanla 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçlarına odaklandı. Bu bağlamda '' Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki sonuçlarda kazandıran numaralar 13, 24, 26, 40, 50 ve 53 olarak belirlenmişti. Bu haftanın kazandıran numaraları belli olunca haberimizin devamında yer alan panelden sorgulama yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SONUCU SORGULA!

Süper Loto, her hafta perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilmektedir. Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından, çekiliş detaylarına ise 21.30 itibariyle MPİ Süper Loto sayfası üzerinden erişilebilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 AĞUSTOS 2019)

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto oyununun 615'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 24, 26, 40, 50 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira 70'er kuruş, 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 636 bin 567 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 562 bin 238 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 432 bin 848 lira kamuya aktarıldı.