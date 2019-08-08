TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi saat kaçta?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 50 bin konut projesinde Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişleriyle devam ediyor. On binlerce vatandaş '' TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi saat kaçta?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 50 bin sosyal konut projesi kapsamında üretilecek olan 280 konut için rekor seviyede başvuru gelmiş, proje TOKİ'nin en çok başvuru alan projeleri arasına girmişti.

TOKİ BURSA NİLÜFER İRFANİYE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi yapacağı konutlar için kura çekilişi yaparak hak sahiplerini belirliyor. Haberimizin devamında Toki Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi tarihi ve saatiyle alakalı detaylara erişebilirsiniz.