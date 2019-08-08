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Nilüfer İrfaniye kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ kura çekilişi saat kaçta?

Türkiye genelinde başlayan 'nin 50 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi sürüyor. Vatandaşlar Sosyal konut kampanyası kapsamında ev sahibi olmaya devam ediyor. Şimdi ise sıra 2019 TOKİ İrfaniye kura çekilişine geldi. Projede satışa sunulan 280 konut için toplam 46 bin 137 başvuru yapılmıştı. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi kura çekilişini heyecanla beklemeye başladı. Bu bağlamda ‘’ TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ kura çekilişi saat kaçta?’’ sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 8.8.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 11:42
TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi saat kaçta?

İdaresi Başkanlığı'nın () 50 bin konut projesinde Nilüfer İrfaniye kura çekilişleriyle devam ediyor. On binlerce vatandaş '' TOKİ Bursa kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ kura çekilişi saat kaçta?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere 50 bin sosyal konut projesi kapsamında üretilecek olan 280 konut için rekor seviyede başvuru gelmiş, proje TOKİ'nin en çok başvuru alan projeleri arasına girmişti.

TOKİ BURSA NİLÜFER İRFANİYE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi yapacağı konutlar için kura çekilişi yaparak hak sahiplerini belirliyor. Haberimizin devamında kura çekilişi tarihi ve saatiyle alakalı detaylara erişebilirsiniz.

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TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kura çekilişi saat kaçta?
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