Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğmuştu! Minik Ecrin'in ölüm sebebi...

Ecrin'e ait kemik örnekleri Hacettepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Burada, Ecrin'in cesedi üzerindeki yabani hayvan saldırısı izlerine dair inceleme yapılacak.

Ecrin'in kesin ölüm sebebi buradan çıkacak rapor ve Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporuyla belirlenmiş olacak.

Ecrin cinayetindeki sır Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı



Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ilçe merkezine 32 km uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ecrin, 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolmuş, bütün aramalara rağmen bulunamamıştı. Aramalar neticesinde 22 gün sonra Ecrin'in cesedi parçalanmış halde bulundu.

SALDIRI İZLERİ ARANACAK



Otopsi Adlı Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede Ecrin'in kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Kemikler Hacettepe Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi'nde incelenerek hem kemikler üzerinde hayvan DNA'sı hem de saldırı izleri aranacak.



Kesin ölüm sebebi de Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporuyla belirlenmiş olacak. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya dair soruşturması devam ediyor.

ECRİN BEBEĞİN DAYISI VE ÜVEY AMCASI DARP EDİLDİ