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Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğmuştu! 'in ölüm sebebi...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra parçalanmış halde cesedi bulunan 1.5 yaşındaki ’ın kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Ecrin’in cesedi üzerindeki yabani hayvan saldırısı izlerine dair inceleme yapılacak.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 10:07
Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğmuştu! Minik Ecrin'in ölüm sebebi...

Ecrin'e ait kemik örnekleri Hacettepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Burada, Ecrin'in cesedi üzerindeki yabani hayvan saldırısı izlerine dair inceleme yapılacak.

Ecrin'in kesin ölüm sebebi buradan çıkacak rapor ve Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporuyla belirlenmiş olacak.

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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ilçe merkezine 32 km uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ecrin, 7 Mayıs'ta evinin önünde oynarken kaybolmuş, bütün aramalara rağmen bulunamamıştı. Aramalar neticesinde 22 gün sonra Ecrin'in cesedi parçalanmış halde bulundu.

SALDIRI İZLERİ ARANACAK

Otopsi Adlı Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede Ecrin'in kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Kemikler Hacettepe Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi'nde incelenerek hem kemikler üzerinde hayvan DNA'sı hem de saldırı izleri aranacak.

Kesin ölüm sebebi de Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporuyla belirlenmiş olacak. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya dair soruşturması devam ediyor.

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Son dakika haberi: Türkiye'yi yasa boğmuştu! Minik Ecrin'in ölüm sebebi...
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