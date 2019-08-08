Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tuzla’da fabrika yangını

Tuzla’da fabrika yangını

Tuzla’da plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 06:42
Tuzla’da fabrika yangını

Orta Mahalle 5. Cadde'de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40'tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzla’da fabrika yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN