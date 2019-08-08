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Ünlü uzmanı uyardı! Artçı depremler devam edebilir

ve ’de bugün art arda yaşanan depremlerin ardından İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. ’den konuyla ilgili son dakika açıklamaları geldi. Tüysüz, " çok sık ama büyük üretmeyen bir bölge. Çok sayıda fayın geçtiği bir lokasyon. Jeolojik yapıya baktığımız zaman bu tür depremlerin olması doğal. İki depremin art arda denk gelmesi tamamen tesadüf." İşte Tüysüz’ün depremle ilgili açıklamalarının tamamı…

Giriş Tarihi: 8.8.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 15:21
Ünlü deprem uzmanı uyardı! Artçı depremler devam edebilir

Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz yıkılmış, binaların bulunabileceğini söyledi ve artçı depremler konusunda yetkilileri uyardı.

İşte Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları:

"Birbirinden bağımsız iki deprem. Farklı lokasyonlarda gerçekleşti. Dolayısyla birbiriyle bağlantıları yok. Baklan'da olan deprem 6.5 olarak veriliyor. Zaman içerisinde değişebilir bu. Bu fay hattı üzerinde geçmişte de yaşanan depremler var. Jeolojik açıdan bu fay hattı üzerinde yaşanması çok sürpriz olmayan büyüklükte depremler."

"6 önemli bir sarsıntı. Hasar beklenebilir. Bu yörede baktığımızda zayıf zemin yapısı nedeniyle hasar beklenebilir. 5, 5.5 şiddetinde artçı şoklar da beklenebilir. Bölgedeki insanların evlerine girmemesini öneriyorum."

"Ege Bölgesi çok sık ama büyük deprem üretmeyen bir bölge. Çok sayıda fayın geçtiği bir lokasyon. Jeolojik yapıya baktığımız zaman bu tür depremlerin olması doğal. İki depremin art arda denk gelmesi tamamen tesadüf."

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Ünlü deprem uzmanı uyardı! Artçı depremler devam edebilir
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