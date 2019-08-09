50 bin liralık ‘boş kutu’ vurgunu

İİstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, internet üzerinden iki yıldır çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebekeyi çökertti. Gelen çok sayıda şikayet üzerine harekete geçen Siber Suçlar Şubesi'nin tespitlerine göre; çete üyeleri farklı markalara ait bebek ve çocuk ürünlerinin de aralarında olduğu tekstil ürünlerinin fotoğraflarını kurdukları internet sitelerine koydu. Şebeke liderleri fatura kesmek için de bir tekstil firması açtı. Şebeke üyeleri, ürünleri internet satış sitelerine koydukları ilanlarla sözde düşük fiyatlarla satışa çıkardı. Organize suç örgütü, internet üzerinden alışveriş yapan fakat istedikleri ürünlerin yerine adreslerine boş kutular veya defolu çoraplar gelen 26 kişiyi 50 bin lira dolandırdı. Çete lideri A.A.'nın internet üzerinden gerçekleştirilen siber dolandırıcılık olayları nedeniyle 107 farklı dosyadan arandığı ve geçmişte işlediği benzer suçlardan dolayı tutuksuz yargılandığı davalardan 26 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.



"40 FARKLI İLDE DOSYASI VAR"

Suç dünyasıyla 2014 yılında tanıştığı ifade edilen A.A.'nın 40 farklı ilde suç dosyası bulunduğu iddia edildi. Şebeke elebaşları A.A. (32), İ.D. (30) ile çetenin kullandığı internet sitelerini hazırlayan R.K.'nın (34) da aralarında bulunduğu 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları ofislerde arama yapıldı. A.A. ile İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol Kararı" ile serbest bırakıldı. Siber Polisler, arama çubuğunda "Güvenli Değil" uyarısı bulunan internet sitelerinden kesinlikle alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade ederek, internet üzerinden sık alışveriş yapan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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