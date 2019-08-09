65 yaşında bisiklet keyfi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBeykoz'da bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla başlatılan kampanyaya 7'den 70'e her yaş grubundan destek geldi. Çocukken çok istediği halde imkanı olmayan 65 yaşındaki Fatma Yıldızoğlu'nun bir günde bisiklete binmeyi öğrenmesi herkesi şaşırttı. Kayıt alınarak başlayan eğitimde öncelikle katılımcının güvenliği açısından kask takılıyor, sonrasında kişinin vücut yapısı ve bedenine göre bisiklet aparatları ayarlanarak kullanıcıya dengede durma duruşu kazandırılıyor, kondisyona göre de eğitime geçiliyor. Programa katılan Yıldızoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a teşekkür ederek "Sultaniye'den katıldım. Uygulamadan çok memnunum. Çocukken imkanımız yoktu" dedi.