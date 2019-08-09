8 aylık hamile eşini öldüren katilin akıl sağlığı araştırılıyor

Olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, ağzını, burnunu, kulağını kestikten sonra defalarca bıçakladı. Gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryanla alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezen Alkan, ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verilirken, yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınan bebek, yaşam savaşını kazandı.