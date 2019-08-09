Haberler Yaşam Haberleri 8 aylık hamile eşini öldüren katilin akıl sağlığı araştırılıyor

8 aylık hamile eşini öldüren katilin akıl sağlığı araştırılıyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren, gelinini kurtarmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı (70) da elinden yaralayan Barış Alkan (30) akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Böylelikle cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak olan Alkan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 9.8.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 12:32