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'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

’ın Çelikhan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:06
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı

İlçeye bağlı Mestan köyünde sabah saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Eren Nevruz ve Hüseyin Durmuş yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Hüseyin Durmuş'un yakınları Baki ve Kemal Durmuş ile Ali Taymaz'ın da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren Nevruz, yanında taşıdığı bıçakla Hüseyin, Baki ve Kemal Durmuş ile Ali Taymaz'ı bıçakladı, kendisi de bıçakla yaralandı.

Yaralılar, köylülerin çağırdığı ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.

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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı
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