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şikayetiyle gittiği kulağından kelebek çıktı!

Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan nedeniyle hastaneye giden Ahmet Gök'ün (38) sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırıp korktuğunu söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:04
Ağrı şikayetiyle gittiği kulağından kelebek çıktı!

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında başladı. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti.

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Ağrı şikayetiyle gittiği kulağından kelebek çıktı!
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