Arefe günü bankalar açık mı? Bankalar hafta sonu (yarın) açık mı?

İslam âlemi için önemli ve anlamı çok büyük olan Kurban Bayramına girmemize sayılı günler kala Arefe gününde bankaların açık olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl bayramın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, bankaların cumartesi günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI? (10 AĞUSTOS CUMARTESİ)

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, arefeyi cumartesi günü yaşayacağız. Özellikle bayramdan önceki gün yollara çıkacak bireyler bankaların açık olup olmadığını merak ediyorlar.