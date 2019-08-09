Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü eczaneler açık mı? Eczaneler hafta sonu (yarın) açık mı?

Arefe günü eczaneler açık mı? Eczaneler hafta sonu (yarın) açık mı? Müslüman âlemi için en önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. 10 Ağustos Cumartesi gününün arefe olması dolayısıyla birçok vatandaş ‘Arefe günü eczaneler açık mı’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte Eczaneler hafta sonu (yarın) açık mı sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:27