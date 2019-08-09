Arefe günü eczaneler açık mı? Eczaneler hafta sonu (yarın) açık mı?

İslam âlemi için önemli ve anlamı çok büyük olan Kurban Bayramı'na girmemize sayılı günler kala Arefe gününde eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl bayramın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, eczanelerin cumartesi günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Ağustos Cumartesi eczaneler açık mı? Arefe günü eczaneler açık mı? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…
Kurban Bayramı'nın ilk gününün bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, arefeyi cumartesi günü yaşayacağız. Özellikle bayramdan önceki gün yollara çıkacak bireyler eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyorlar.