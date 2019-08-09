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kargolar açık mı? Arefe Günü 2019 kargo bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!

ile birlikte tüm 'de Kurban Bayramı ve bayram tatili heyecanı başlıyor. Arefe Günü başlayacak uzun süreli tatil nedeniyle vatandaşlar, resmi işleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikle , kargo çalışma saatleri ile ilgili araştırma yapılıyor. Peki, Arefe Günü (Cumartesi) PTT açık mı? İşte Arefe Günü PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte 2019 PTT çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:18
Arefe Günü kargolar açık mı? Arefe Günü 2019 PTT kargo bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!

ile birlikte 4 günlük Kurban Bayramı tatili de başlamış oluyor. Kurban Bayramı öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma düzenlerini merak ediyor. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ve kargolarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Arefe Günü PTT, kargo açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe Gününde PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

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Arefe Günü kargolar açık mı? Arefe Günü 2019 PTT kargo bugün çalışıyor mu? Çalışma saatleri burada!
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