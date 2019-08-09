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oruç tutulur mu? Arefe Günü ?

Mübarek günlerimizden geri sayımı başladı. Bire bin kazandıran bu mübarek günde oruç tutmak sevaptır. Arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir. Müslümanlar yapılan ibadetler arasında yer alan Arefe Günü oruç tutmanın faziletini ve sevabını öğrenmek istiyor. Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre Zilhicce’nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Peki Arefe Günü oruç tutulur mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:15
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?

Kurban Bayramından bir önceki gün olan heyecanı başladı. Bu özel günde vatandaşlar Arefe günü oruç tutulur mu, ? sorusunun ise yanıtını merakla araştırıyor. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Peki Arefe Günü oruç tutulur mu, oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir? İşte ayrıntılar…

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. ise merak edilen bir diğer konudur. Bu mübarek günde dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşleri Başkanlığı oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48).

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Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?
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