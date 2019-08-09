Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir?

Kurban Bayramından bir önceki gün olan Arefe Günü heyecanı başladı. Bu özel günde vatandaşlar Arefe günü oruç tutulur mu, oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir? sorusunun ise yanıtını merakla araştırıyor. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Peki Arefe Günü oruç tutulur mu, oruç tutmanın fazileti ve sevabı nedir? İşte ayrıntılar…

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Arefe orucu ise merak edilen bir diğer konudur. Bu mübarek günde dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşleri Başkanlığı oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48).