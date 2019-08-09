ATO Meclis Üyesi aracında öldürüldü

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi, Özgünaydın Unlu Mamuller zincirinin sahibi işadamı Zinnur Erol, otomobilinde silahlı saldırıya uğradı. İki el ateş edildiği öğrenilen Erol hayatını kaybetti. Erol'u öldüren kişinin aynı semtte oturan "Deli Süleyman" lakaplı biri olduğu ve cinayeti işledikten sonra olay yerinden dolmuşa binerek kaçtığı Karapürçek köyünde intihar ettiği belirtildi.Olay, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. 06 FS 4804 plakalı otomobilinin içinde öldürülen Erol'un, katil zanlısı ile önce tartıştığı, daha sonra aracına yönelip şoför mahalline oturduğu sırada kurşunlara hedef olduğu belirtildi. İlk incelemelere göre katil zanlısı, Erol'un karın bölgesine iki defa ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bazı görgü tanıkları, katil zanlısının silahını bir poşete koyarak olay yerinden dolmuşla ayrıldığını iddia ettiler. Olayı duyan Zinnur Erol'un yakınları arabanın yanına geldi. Erol'un hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, cinayetle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan katil zanlısının Karapürçek köyü yakınlarında cinayeti işlediği tabanca ile intihar ettiği öğrenildi.