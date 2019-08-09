Bal arısı kaçıran 2 Ürdünlü yakalandı

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SabihaGökçen Havalimanı'nda, valizle bal arısı kaçıran 2 kişi yakalandı. Dış Hatlar Terminali'nde 'Canlı Hayvan Kaçakçılığı'nın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında durdurulan Ürdün uyruklu Muhammed Abdullah Issa O. ve Shehab Mazın A. isimli iki şüphelinin valizleri ve üstleri arandı. Şüphelilerin valizlerinde özel olarak tasarlanmış çok sayıda kutu olduğu fark edildi. Kutuları açan polis, kutuların içinde bal arısı olduğunu görünce iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. 67 kutunun içinden 603 arı çıktı.