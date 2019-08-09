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'ta 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli, emniyete götürüldü

’ta tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, kaçıp sığındığı eczanede gözaltına alındı. Şahıs, yoğun güvenlik tedbirleri altında emniyete götürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 17:47
Bayburt'ta 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli, emniyete götürüldü
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Bayburt merkez Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir telefon bayisinde yaşanan tartışma üzerine ismi açıklanmayan şüpheli şahıs, 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs bir eczaneye sığındı. Bunun üzerine toplanan kalabalık eczaneye sığınan şüphelinin kaçmaması için adeta set oluşturdu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kalabalığın şüpheliyi linç etmemesi için tedbir alarak gözaltına alınan zanlıyı emniyete götürdü.

Polisin uyarısıyla kalabalık dağılırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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