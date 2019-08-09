Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramında hangi yollar ücretsiz?

Bu yıl Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Toplamda 4 gün sürece olan bayramın son günü Çarşambaya denk geliyor. Özellikle arefe günü olan 10 Ağustos tarihinde yola çıkacak vatandaşlar otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak mı sorusunu araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

OTOYOL VE KÖPRÜLER BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum' dedi.

2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)