BİM 9 Ağustos 2019 aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu! İşte 2019 BİM aktüel ürünler katalog listesi...

Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle dikkat çeken BİM aktüel kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi gören 9 Ağustos BİM aktüel ürünler indirim listesinde yok yok! Gelin birlikte bu haftanın indirimlerine göz atalım; Kavurma Sacı 35,90 TL. Şef Bıçağı 12,50 TL. Çelik Satır 24,90 TL. Et Dövme Demiri 17,90 TL. Granit Efektli Karnıyarık Tencere 59,90 TL. Tek Fiyat Bıçak çeşitleri 6,95 TL. Esnek Taşıma Sepeti 22,50 TL olarak satışa sunulacak. Cuma gününün en güzel indirim fırsatları vatandaşların yüzünü güldürdü. İşte 9 Ağustos BİM aktüel ürünler indirim listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 AĞUSTOS 2019)

Her hafta müşteriler tarafından heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da merakla araştırılıyordu. 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu BİM marketler zinciri resmi sitesinde yayımlandı.

Haberimizdeki linkten BİM 9 Ağustos aktüel ürünlerin güncel katalog listesine erişebilirsiniz. Keyifli alışverişler…