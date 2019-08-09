Bu sitelere dikkat! Alışveriş yapanlar dolandırıldı

www.camasirevim.com, www.kidsmodası.com, www.indirimligiyim.com, www.sontoptan.com ve www.markajinal.com siteleri üzerinden alış veriş yapan vatandaşlar, verdikleri sipariş yerine kendilerine defolu çorap gönderildiğini, siparişin düzeltilmesi için ise sitelerdeki hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını iddiasıyla savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'in özel bir haberinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk tespitlerine göre, çete üyeleri, kurdukları sitelerde güvenilir sitelerden aldıkları görselleri kullanıyordu. Ürünler ucuz gösterilerek cazip hale getiriliyordu. Kapıda ödemeli verilen siparişlerin yerine defolu çorap gönderiliyor, EFT yöntemiyle sipariş veren vatandaşlara ise hiçbir ürün gönderilmiyordu. Çetenin bu yöntemlerle Türkiye geneli 125 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Siber Şube'ye bağlı 'sanal devriyeler'de sosyal medya üzerinden takip yürüttü.



500 bin TL'lik vurgun yapan çete üyelerinin kimlikleri ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Dolandırıcılıktan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan çete elebaşı Adem Ayaş'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adem Ayaş ile birlikte 2 kişi tutuklanırken 2'si adli kontrol 5 kişi serbest kaldı.



Çete üyelerinin vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdükleri, sık sık tatil merkezlerine giderek paraları harcadıkları öne sürüldü. Polisin operasyonu sürerken ve devamındaki günlerde onlarca mağdurun da bağlantıya geçerek şikayetçi olacaklarını söyledikleri belirtildi.



POLİS UYARDI



Polis, internet üzerinden alışveriş yapacak vatandaşlara, kurumsal niteliği olan güvenli e-ticaret sitelerinden, 3D (GET) güvenliği olan sitelerden, normal fiyatının çok altında satışa sunulan ürünlerden, sosyal medya platformlarından reklamı yapılan kaynağı belirsiz sitelerden uzak durmaları, faturası ve sevk irsaliyesi olmayan ürüleri kesinlikle teslim almamaları, içinden farklı ürün çıkan paketleri kargo şirketi aracılığıyla tutanak tutmaları ve yasal süreç içerisinde iadesini istemeleri, satıcı ile temas kuramaması durumda Tüketici Hakem Heyetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.