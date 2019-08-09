Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Cinsel ilişki görüntüleriyle yapılan şantaja ilişkin flaş gelişme!

Son dakika haberi: Cinsel ilişki görüntüleriyle yapılan şantaja ilişkin flaş gelişme!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kütahya'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B. (28) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli M.B.'nin cep telefonunda yapılan son dakika incelemesinde 6 kişiye ait cinsel içerikli video görüntülerinin olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 15:17
Son dakika haberi: Cinsel ilişki görüntüleriyle yapılan şantaja ilişkin flaş gelişme!

M.B., internetten tanıştığı ismi açıklanmayan bir erkekle görüşmek için ablası A.B. adına apart daire kiraladı. Apartta görüştüğü kişiyle cinsel ilişkiye giren M.B., iddiaya göre bu anları gizlice cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, ardından bu kişiyi görüntü ve fotoğrafları internette yaymakla tehdit ederek 50 bin TL'sini aldı. Şüpheli M.B. bir süre sonra görüntülerle bir kez daha şantaj yaparak yeniden 50 bin TL isteyince, mağdur polise gidip, şikayette bulundu.

İşte, son dakika haberine ilişkin ayrıntılar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cinsel ilişki görüntüleriyle yapılan şantaja ilişkin flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN