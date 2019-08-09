Son dakika haberi: Cinsel ilişki görüntüleriyle yapılan şantaja ilişkin flaş gelişme!

M.B., internetten tanıştığı ismi açıklanmayan bir erkekle görüşmek için ablası A.B. adına apart daire kiraladı. Apartta görüştüğü kişiyle cinsel ilişkiye giren M.B., iddiaya göre bu anları gizlice cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen son dakika bilgisine göre, ardından bu kişiyi görüntü ve fotoğrafları internette yaymakla tehdit ederek 50 bin TL'sini aldı. Şüpheli M.B. bir süre sonra görüntülerle bir kez daha şantaj yaparak yeniden 50 bin TL isteyince, mağdur polise gidip, şikayette bulundu.

İşte, son dakika haberine ilişkin ayrıntılar;